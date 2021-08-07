Мнение: Американец коррумпировал Мещанский районный суд Москвы?

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, один из самых опытных и успешных зарубежных инвесторов Майкла Калви, работавший в России с 1994 года, приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Но условно.

До приговора Калви просидел два месяца в СИЗО и еще полтора года провел под домашним арестом. Суд признал гражданина США в хищении 2.5 млрд рублей.

Что имеем? Хищение 2,5 млрд. рублей, за которое суд определил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно.

Уверен, что у миллионов непосвященных в подробности уголовного дела, возбужденного в отношении Калви, возникли две версии.

1. Гражданин США получил условный срок за хищение 2,5 млрд. рублей, потому что коррумпировал российское правосудие.

2. Уголовное дело в отношении Майкла Калви шито белыми нитками, в его действиях нет состава преступления. Но вынести оправдательный приговор суд не мог. Потому что если оправдать Калви, пришлось бы возбуждать уголовное дело в отношении тех,кто сфабриковал это уголовное дело. Вот суд и вынес приговор строгий, но условный.

Какая из версий более вероятна? У меня есть сильные подозрения, что вторая…

На снимке: Майкл Калви (в центре) в Мещанском суде Москвы, фотография отсюда

—