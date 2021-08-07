 

С поезда Мурманск – Адлер госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию

07.08.2021, 14:04, Новости дня
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С поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

В сообщении ведомства указывается, что «20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 Мурманск – Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию», после осмотра еще 15 детей с симптомами кишечной инфекции продолжили путь до станции назначения, передает РИА «Новости».

«В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей. В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров», – информирует СКЖД.

Ранее инфекционист рассказал, как избежать кишечных заражений летом.



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