 

Мурашко предупредил о повышенной агрессивности третьей волны коронавируса

07.08.2021, 14:04, Новости дня
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Новая волна коронавирусной инфекции стала агрессивней, чем предыдущие, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».

В четверг Мурашко сообщал, что от коронавирусной инфекции в РФ привиты 38,9 млн человек. В пятницу в Минздраве отмечали, что на текущий момент во всех российских регионах есть запасы вакцин против коронавирусной инфекции.



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