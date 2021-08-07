Мурашко предупредил о повышенной агрессивности третьей волны коронавируса

Новая волна коронавирусной инфекции стала агрессивней, чем предыдущие, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», – цитирует главу ведомства РИА «Новости».

В четверг Мурашко сообщал, что от коронавирусной инфекции в РФ привиты 38,9 млн человек. В пятницу в Минздраве отмечали, что на текущий момент во всех российских регионах есть запасы вакцин против коронавирусной инфекции.