 

Бибилов назвал кощунственным призыв Запада к РФ отозвать признание Южной Осетии

07.08.2021, 14:04, Новости дня
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал кощунственными призывы некоторых западных стран к РФ пересмотреть вопрос о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

«Те человеческие жертвы, которые понесла Южная Осетия в 2008 году, невосполнимы. И на фоне этого недавний призыв некоторых государств, обращение к РФ об отзыве признания Южной Осетии и Абхазии <…> я считаю кощунственным. Никакого понимания – ни человеческого, ни морального – здесь абсолютно нет. Более того, <…> осуждаются действия России, которые были направлены на спасение целого народа», – цитирует ТАСС Бибилова.

По его словам, решение РФ тогда позволило сохранить осетинский народ. « Я сожалею, что некоторые лидеры, в том числе в Грузии, не сделали из этого никаких выводов. У них свой путь, а у нас своя дорога, вместе с Российской Федерацией», – сообщил в свою очередь глава Абхазии Аслан Бжания.

В субботу официальная делегация Абхазии во главе с президентом прибыла в Цхинвал для участия в памятных мероприятиях по случаю 13-й годовщины событий в августе 2008 года. В честь президента Абхазия на Театральной площади был выстроен почетный караул, оркестр исполнил гимны Южной Осетии и Абхазии.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года атаковала Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Ране в МИД РФ заявили о желании восстановить отношения с Грузией.

Председатель грузинской правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что сейчас не может быть и речи о восстановлении дипломатических отношений Грузии и России.



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