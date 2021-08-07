В Тернополе полиция разоблачила хищение денег 192 украинцев при якобы трудоустройстве за границу

Преступный “бизнес” организовали супруги из Тернополя. В состав группы входило еще трое сообщников.

По версии следствия, организаторы создали несколько юридических компаний для предоставления посреднических услуг по трудоустройству за рубежом. В ходе досудебного расследования полицейские установили, что лицензии на такой вид деятельности фирмы не имели.

“Мошенники обманули 192 гражданина, которые намеревались трудоустроиться за границей. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет 1,5 млн гривен”, – сообщили в полиции.

У фигурантов провели обыски, входе которых изъяли вещественные доказательства, “подтверждающие их преступную деятельность”.

Сейчас четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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