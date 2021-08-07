В Минздраве заверили, что все вакцины от COVID-19 в Украине транспортируются и хранятся с соблюдением требований

“Все вакцины против COVID19 в Украине транспортируются и хранятся с четким соблюдением требований, определенных производителем каждой из них. На всех этапах транспортировки и хранения вакцины осуществляется контроль за температурой. Если регистрируют отклонения от нормы любого из показателей, вакцину сразу перемещают в карантин с обеспечением необходимой температуры и проводят служебное расследование”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/moz.ukr/videos/540211253849302/

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу вакцины получили более 4 млн человек, а почти 2,4 млн получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, информировал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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