“Подушка безопасности”. Транш МВФ для Украины не пойдет на текущее потребление – советник президента

“Сейчас дискуссия продолжается. Часть этих средств может быть заведена в золотовалютные резервы Нацбанка Украины, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть средств будет использована в этом году, но значительная часть – в следующем”, – отметил он.

Устенко уточнил, что деньги фонда не пойдут на текущее потребление.

“Их [средства] надо тратить на то, что дает так называемый синергический дополнительный эффект”, – отметил он.

Специалист сказал, что деньги можно использовать на проекты, связанные с развитием инфраструктуры, с поддержкой или стимулированием национальных производителей, например, в машиностроении.

Контекст:

МВФ 9 июля одобрил дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса от пандемии коронавируса.

2 августа решение о выделении странам – членам Фонда $650 млрд принял совет управляющих МВФ. Оно вступит в силу 23 августа. Украина получит $2,7 млрд.

Украина также сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. По словам Устенко, в сентябре Украина может получить от МВФ транш в размере $700 млн по программе stand-by.

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