 

На трассе Одесса – Николаев выпал снег. Видео

07.08.2021, 13:58, Новости дня
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Издание пишет, что видеороликами с последствиями непогоды поделились пользователи и новостные каналы в Telegram.

На кадрах, отснятых очевидцами, видно град и снег. Водой также затопило поля – там образовываются волны от сильных порывов ветра.

Отмечается, что сейчас на трассе осложнено движение.

ВИДЕОВидео: Новости Одессы / YouTube
Контекст:

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила о грозах и граде в южных, центральных и восточных областях Украины 7 августа. 

Кроме того, в ГСЧС рассказали о поврежденных крышах, поваленных деревьях и других последствиях непогоды 6 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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