 

Компания Apple будет искать на смартфонах пользователей запрещенный контент

07.08.2021, 13:52, Новости дня
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В компании Apple предупредили о намерении проверить фирменные устройства пользователей на наличие в них запрещенного контента. Прежде всего, речь идет о детской порнографии, говорят специалисты.

Как пояснили представители компании, для этого разработана специальная технология, которая определяет пользователей, способствующих распространению запрещенных материалы. Она же создана таким образом, чтобы сохранить приватность обычных людей.

Речь идет не просто о проверке связи с серверами или тотальной ревизии сохраненных файлов. Все гораздо сложнее, поясняют эксперты. Такое стало возможно только на нынешнем этапе развития цифровых технологий. Начнут с жестких барьеров для распространения детской порнографии.



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