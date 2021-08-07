 

Через два года продажи складных смартфонов вырастут в 10 раз

07.08.2021, 13:52, Новости дня
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Смартфона в том виде, в котором мы их привыкли видеть сейчас, существуют уже давно. И эти «кирпичи» начинают надоедать, говорят эксперты по маркетингу. Они слишком велики, но не слишком функциональны, учитывая не такие уж большие экраны. Вскоре ситуация начнет меняться.

По прогнозам специалистов, уже в 2023 году продажи складных смартфонов, которые меньше нынешних в сложенном состоянии, но больше в разложенном, вырастут примерно в десять раз.

Технологии производства таких гаджетов уже внедряются. Пока складные мобильные устройства слишком дороги, но цены также начнет постепенно снижаться, способствуя завоеванию глобального рынка. Отметим, что поставки складных смартфонов в этом году составят 9 млн штук, что в три раза больше, чем в 2020 г.



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