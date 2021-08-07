 

Ближайшее будущее Бородиной – Личное мнение

07.08.2021, 13:28, Разное
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Вчера, как вы знаете, Курбан Омаров официально снова стал женихом, а сорокалетней Ксюндель — разведёнкой с двумя детьми.

К сожалению, и сам Курбан, и его адвокат Жорин хранят молчание по поводу предстоящего раздела имущества.


Жаркая женщина. Фото: Соцсети

А этому разделу быть — нажито-то ведь немало!

Хотя Ксения очень быстро переписала особняк с видом на многоэтажки на маму, такие бумажки довольно легко оспорить в суде — без согласия мужа подобное юридическое действие ничтожно.

Тем более, насколько я помню, Ксюша и сама признавалась, что дом куплен Омаровым на свадьбу, чтобы новой на тот момент семье было где жить.

Если с имуществом всё более-менее понятно, то вот со свободой после брака выглядит всё очень смешно.

Ксюндель отчаянно косплеит свою новую подружку Инессу. Копирует её позы на фотографиях, пытается молодиться. Выглядит это жутко, посмотрите:

https://t.me/lenamiro/9412

Согласитесь, очень странно, когда мать двоих детей, оставшаяся без привычных заработков, пытается быть похожей на молодую и задорную девчонку. И это — в сорок-то лет почти!

Вместо того, чтобы заняться детьми, посвятить себя семье, Ксюндель, как в последний бой, ринулась на поиски новых штанов.

К чему это приведёт — точнее, к кому? Думаю, что к кому-то уровнем типа Гобозова.

На хорошего турецкого мужа, типа Малкочаглу, у Ксюнделя нет теперь денег. Остаются лишь голодные новенькие питомцы телетрансляции из Дома 2 или гастарбайтеры, как у Макеевой — теперь это тоже модно.

Жрать им нечего, работать не любят — легко сыграют роль загадочного бизнесмена, а Ксюша, наученная горьким опытом, когда её борщовки ругались на диванного мужа, купит избраннику бизнес. В смысле, шашлычную — в Нахабино, на пересечении с Волоколамкой как раз одна продаётся, я видела.

К чему это я? Ах, да: хотела пожалеть Ксюшку, дать ей какой-то добрый совет, но поняла — бесполезно. Есть люди, которым советы не помогают.

Может, вы скажете ей что-нибудь доброе?

Источник: Лена Миро



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