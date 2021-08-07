На Ставрополье в ДТП с «КамАЗом» погибли три человека

В Буденновске три человека погибли, один попал в реанимацию после столкновения легкового автомобиля со стоящим на обочине «КамАЗом», информирует управление ГИБДД по Ставропольскому краю.

«По предварительным данным, сегодня около 04.00 утра на улице Строительной водитель автомобиля Nissan Fuga выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где произошел наезд на стоящий на обочине «КамАЗ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным пресс-службы, в результате ДТП на месте погибли 19-летняя водитель и двое 25-летних пассажиров, 28-летний пассажир доставлен с тяжелыми травмами в реанимацию.

«Установлено, что погибшая девушка получила водительское удостоверение всего полтора года назад. У всех участников произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка», – добавили в УГИБДД.

Ранее в Астраханской области «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем, легковушка полностью сгорела после аварии, погибли четыре человек.