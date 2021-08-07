Житель Казани выиграл 50 млн рублей в лотерею

Крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» ищет жителя Казани, выигравшего 50 млн рублей в тираже «Спортлото «4 из 20». Победитель купил билет на сайте всего за 100 рублей.

«Вечером 6 августа в ходе 3571-го тиража «Спортлото «4 из 20» был разыгран суперприз – 50 миллионов рублей. Пятничный вечер стал удачным для участника лотерей из Казани», – сообщила компания, передает РИА «Новости».

С начала июля в лотерее «Спортлото «4 из 20» суперприз разыгрывают уже в третий раз. Так, 5 июля по итогам 3444-го тиража этой лотереи Анатолий Ким из Южно-Сахалинска выиграл более 512 милн рублей, а в 3535-м тираже «Спортлото «4 из 20», который состоялся 28 июля, один из жителей Оренбурга выиграл суперприз размером более 55 млн рублей.

«Имя новоявленного мультимиллионера на данный момент неизвестно, ведь победитель еще не обратился в лотерейный центр за выигрышем. Однако есть информация, что заветный билет был куплен на сайте «Столото» всего за 100 руб», – добавили в компании.

По правилам «Спортлото «4 из 20», чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Житель Татарстана выбрал 19, 11, 17, 7 в первом поле билета, и 4, 8, 12, 3 – во втором.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею.