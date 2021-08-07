 

Оперштаб Якутии опроверг сообщения о гибели военных на лесных пожарах

07.08.2021, 13:10, Новости дня
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Оперативный штаб Якутии опроверг сообщения в соцсетях о якобы гибели военных в ходе тушения лесных пожаров в республике.

В сообщении оперштаба в Telegram указывается, что никто из военных не пострадал.

«Это абсолютно фэйковая информация», – приводятся слова руководителя штаба в Горном районе Иннокентия Андросова.

Ранее военнослужащих сводного отряда инженеров Восточного военного округа направили на тушение пожаров в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии. В субботу лесной пожар из-за порывистого ветра перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки в селе.

Напомним, Минобороны направило дополнительные силы для тушения пожаров в Якутии.



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