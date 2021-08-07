 

Во Львове авто сбило водителя электросамоката, он в реанимации

07.08.2021, 13:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Авария произошла 6 августа около 16.50. 

“Водительница автомобиля BMW Х4, 38-летняя жительница Львова, наехала на 21-летнего водителя электросамоката, также местного жителя. В результате ДТП водитель электросамоката получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Грузовик с детьми сорвался с обрыва в Дагестане

25.05 / МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за “возмутительного решения” прекратить авиасообщение

17.07 / Россия и Китай распространяют дезинформацию о вакцинах от COVID-19, которые производят на Западе – Белый дом

06.11 / Жена Dzidzio певица Slavia в новой песне захотела “такого, как Кличко”. Видео

21.07 / Посол обвинил США в нечестной конкуренции из-за нападок на «Северный поток – 2»

26.11 / “Такая сладкая”. Джиджи Хадид впервые показала дочь

14.08 / Экс-помощницу депутата Рады заочно арестовали за нападение на посольство РФ в Киеве

03.01 / В Псковской области без света остались более 11 тыс. человек

15.06 / Hill – в конгрессе США подумывают обложить богатых единовременным «налогом патриота»

16.07 / Правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей на программу развития Мордовии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика