 

Украинский боксер Хижняк, выигравший серебро на Олимпиаде в Токио, не согласился с решением судьи

07.08.2021, 13:04, Новости дня
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“Сразу поднялся. Не могу сказать, что не мог продолжать поединок. За 4–5 секунд восстановился. Не знаю, почему рефери сразу остановил бой. Во многих подобных поединках бой продолжают, отчитывают до девяти и он продолжается. Хорошо себя чувствовал, был готов идти вперед и побеждать”, – отметил Хижняк.

Боксер останавливаться не собирается и, скорее всего, будет отбираться и на следующую Олимпиаду, которая состоится в Париже в 2024 году.

“Случилось, что случилось. На все воля божья. Слава богу за все, хотелось победить. Наша цель была “золото” Олимпийских Игр. Цель эта не покорилась. Наверное, нам нужно еще раз пройти этот путь и эту медаль сделать золотой”, – добавил спортсмен.

Президент федерации бокса Украины Владимир Продивус считает, что рефери лишил Хижняка заслуженного золота. 

“Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо отбирать профессиональных судей, а не шоуменов, у которых нет в голове ни понимания истории, ни спортивной справедливости, ни здравого смысла. Возможно, наш полтавский танк и дал осечку, но кто же после этого сдает танк на металлолом? Абсолютно непонятное решение судьи, лишило нашего Александра заслуженного золота”, – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/UkrainianBoxingFederation/posts/1879755838857817

Контекст:

Хижняк 7 августа завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио. Украинец встретился на ринге с бразильцем Хебертом Соузой.

В активе украинских спортсменов 16 медалей (одна золотая, пять серебряных и 10 бронзовых). Украина занимает 42-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей), сообщается на сайте Олимпиады.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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