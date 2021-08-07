 

Virgin Galactic открыла продажу билетов на полеты в космос

07.08.2021, 13:04, Новости дня
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В компании уточнили, что для желающих отправиться в космос будет доступно три потребительских предложения: одно место, многоместный пакет и выкуп на весь рейс в космос.

Заявки на приобретение билетов подали уже 600 человек.

Первый туристический суборбитальный полет должен состояться в сентябре.

Контекст:

В 2004 году миллиардер Чарльз Брэнсон увлекся космическим туризмом и основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса.

“Мы сейчас примерно в равном положении относительно отправки в космос первого туриста. Победит тот, кто первым сумеет обеспечить безопасность такого полета”, – говорил Брэнсон в 2018 году.

11 июля 2021 года состоялся первый полет Брэнсона – он вместе с пятью другими членами экипажа суборбитального корабля поднялся на высоту 86 км. NASA и ВВС США признают полеты космическими при высоте в 80 км, отмечалось в статье National Geographic.

Позже Брэнсон рассказал о планах построить отель на поверхности Луны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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