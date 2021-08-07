 

Украинская спортсменка Старикова вышла в полуфинал соревнований по спринту на Олимпиаде в Токио

07.08.2021, 13:04, Новости дня
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В решающем заезде украинка победила немецкую спортсменку Лею Софию Фридрих.

Полуфинал состоится 8 августа. Старикова будет соревноваться с представительницей Гонконга Лей Вайси. 

Победительница попадет в финал, а проигравшие в полуфиналах будут соревноваться за бронзовую медаль.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Сейчас в активе украинских спортсменов 16 медалей (одна золотая, пять серебряных и 10 бронзовых). Как сообщается на сайте Олимпиады, она занимает 43-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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