 

Sky News – Джонсон отказался извиниться за вызвавшую волну возмущения шутку о Маргарет Тэтчер

07.08.2021, 12:54, Новости дня
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Премьер Великобритании Борис Джонсон вызвал волну критики в свой адрес, пошутив во время визита в Шотландию, что закрытие угольных шахт бывшим премьер-министром Маргарет Тэтчер ускорило борьбу с изменением климата, пишет Sky News. Глава государства не стал извиняться за комментарий, однако отметил, что понимает, что решение Тэтчер принесло «огромное воздействие и боль» множеству британцев.


Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался извиниться за шутку о том, что закрытие угольных шахт бывшим премьером Маргарет Тэтчер ускорило борьбу страны с изменением климата, пишет Sky News. 

«Благодаря Маргарет Тэтчер, которая закрыла большое количество угольных шахт по всей стране, у нас был мощный ранний старт, и теперь мы быстро отказываемся от угля насовсем», — посмеявшись, отметил Джонсон во время визита в Шотландию.

Как отмечается на сайте телеканала, подобной шуткой Джонсон вызвал волну критики в свой адрес. От премьера потребовали извинений в связи оскорбительным для бывших шахтёров комментарием.

В частности, лидер лейбористов Кир Стармер призвал Джонсона «немедленно» извиниться, обвинив правительство в том, что оно не заботится о «сообществе, которое всё ещё страдает от разрушительных последствий бессердечных действий Маргарет Тэтчер».

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен назвала комментарии Джонсона «грубыми и бессердечными», отметив, что жизни множества шотландцев «были полностью разрушены уничтожением угольной промышленности».

Официальный представитель главы государства заявил, что Джонсон признаёт «огромное воздействие и боль», которые принесло решение о закрытии угольных шахт, однако не уточнил, планирует ли премьер извиняться за шутку. По его словам, у британского правительства есть «амбициозный план по решению важнейшей проблемы изменения климата, который включает в себя сокращение зависимости от угля и других невозобновляемых источников энергии».

«Во время визита премьер-министр указал на огромный прогресс, уже достигнутый в Великобритании при переходе от угля к более чистым видам энергии, а также на наше обязательство поддерживать людей и отрасли в процессе этого перехода», — приводит Sky News слова представителя Джонсона.



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