Мнение: Аномальная зона

И еще по поводу смертности в России и загадках статистики. Публикуется некий сводный график, показывающий статистику по разным странам – смертность за последние три недели.

Россия здесь выглядит аномальной зоной, где показатель смертности встал, как вкопанный. Что само по себе вызывает недоумение. Так не бывает. А как бывает – видно на верхних графиках.

Но очевидно "скорректированные" данные по смертности не берутся с потолка – они являются производным от других данных:

Видно, что и здесь колебания минимальны. Что наводит на крайне логичный вывод. У мединицских статистов есть спущенное сверху соотношение смертности и заболеваемости (то есть, летальность). Калькулятор легко позволяет его найти – это 3,3-3,4%. Все просто: берется заболеваемость двухнедельной примерно давности, умножается на 3,4% – получаем сегодняшнюю смертность. Школьник справится. С подпиской о неразглашении, конечно. Почему 3,4%? Да потому что так решили. Есть руководящее указание, а потому им и будут руководствоваться невзирая на.

Поэтому основные манипуляции происходят с показателем заболеваемости. Смертность здесь является вторичным показателем, расчетным. Что с точки зрения фальсификаторов вполне разумно: если допустить, что показатель летальности начнет скакать, это может вызвать вопросы, почему у вас летальность так сильно отличается?

Показатели же заболеваемости и есть та базовая величина, от которой отталкиваются. Нужно ввести ограничения – повышаем показатель. Нужно немножечко отпустить вожжи – снижаем. То есть, чистая политика, никакой медицины. Ну, а все другие показатели вторичны и являются расчетной величиной.

Можно ли по этому сделать вывод, что власть занижает данные по заболеваемости и по смертности? Нельзя. Потому что мы понятия не имеем – занижает ли она их или наоборот – завышает. И в какой момент. Это как результат выборов – неважно, как именно проголосовали, важно, что уже спущены итоговые результаты. Исполнители лишь вносят их в протоколы. А вы ходите на выборы, исполняйте свой гражданский долг, изображайте гражданскую активность (в установленных рамках, понятно) – не возбраняется. Умное там голосование и прочая ахинея.

Можно сделать только один вывод – мы не можем вообще опираться на российскую статистику. Она недостоверна в любую сторону.

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