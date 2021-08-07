Мнение: Цифровой концлагерь от Эппл

Корпорация Эппл собирается официально отсматривать фотографии владельцев айфонов. В самых благородных целях, разумеется: проверяя, нет ли на них случаев жестокого обращения с детьми. Нейросети будут находить подозрительные фото, а потом Эппл будет сливать данные подозреваемых в полицию, ибо вся информация о владельце айфона у корпорации есть.

https://lenta.ru/news/2021/08/05/apple/

https://www.theguardian.com/technology/2021/aug/06/apple-plans-to-scan-us-iphones-for-child-sexual-abuse-images

Дело происходит в США, так что мотивы Эппл понятны. На выборах Джо Байдена айти-гиганты активно играли на стороне демократов, Твиттер даже забанил президента Трампа. После этого политики поняли, что айтишники слишком сильны, и начали их дружно душить. Логика прозрачна: или американские политики расчленяют Твиттер сотоварищи, или на следующих выборах Твиттер сотоварищи захватывают власть в США и назначают своих ручных политиков на место прежних.

Эппл оказалась в опасной ситуации. С одной стороны, у политиков появился серьёзный мотив ослабить корпорацию или даже уничтожить её. С другой стороны, правила игры после выборов Джо Байдена изменились. Глубинное государство перестало стесняться и соблюдать видимость приличий. Если уж удалось заставить американцев проглотить явную фальсификацию выборов, значит с корпорациями можно делать вообще что угодно, никто не выступит в их защиту, как бы ни нарушался закон.

На этом фоне Эппл старается быть полезной. Понятно, что жестокое обращение с детьми является только предлогом. Роботизированный доступ к фотографиям пользователей — мощнейшее оружие политической борьбы. Глубинное государство, получив такое оружие, может не только высвечивать все связи и структуры своих противников, но и массово уничтожать оппонентов при помощи компромата с их собственных телефонов.

Тим Кук, генеральный директор Эппл, имеет мягкий характер комфортного человека, это не бунтарь и не фанатик. Если его корпорация будет полезна глубинному государству, он вполне может рассчитывать на ответные шаги.

Впрочем, как показывает история, псов режима регулярно пристреливают. Генрих Ягода, Николай Ежов, Лаврентий Берия последовательно оказались врагами народа и приговорены к высшей мере наказания — равно как и огромное множество других участников репрессий. Ничуть не удивлюсь, если через несколько лет и у Тима Кука внезапно обнаружится скелет горничной в шкафу или ещё какой-нибудь грязный компрометирующий секрет.