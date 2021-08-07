 

Программисты будут платить налог на развитие суверенного интернета

07.08.2021, 12:31, Разное
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В Госдуму внесён законопроект, предложенный Федеральной налоговой службой. Им предлагается введение налога со ставкой 12 %  для граждан, занятых в сфере связи, телекоммуникаций, информационных технологий и разработке программного обеспечения. Средства будут направлены на развитие суверенного интернета. 

“Для реализации федерального закона о суверенном интернете, принятом в ноябре 2019 года, бюджету не хватает около 12 млрд. рублей. Мы планируем наполнить эту расходную часть за счёт дополнительных сборов с людей, зарабатывающих этим в первую очередь”, – заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Законопроект уже прошёл предварительные парламентские слушания и готовится к принятию.

“Как мы знаем, в связи с изменениями курса рубля отечественные программисты, которые в основном работают на иностранные компании и в интересах Запада, смогли увеличить свои доходы в национальной валюте. Чтобы компенсировать ущерб, наносимый айтишниками государству, а также для развития суверенного интернета”, – заявил глава фракции “Единой России” в Госдуме Сергей Неверов.

Также новый закон обязывает программистов зарегистрироваться в федеральном реестре специалистов интернет-технологий. Для этого им выделят три месяца. Далее специалисты ФНС будут вносить их данные в ручном режиме. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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