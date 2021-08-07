Мнение: Почем осенью картошка

В МК бьют тревогу – на полях вызрел урожай овощей, а собирать их некому! Ситуация чем-то очень знакомая, по принципу “в России надо жить долго”: ведь ровно то же самое было почти все годы Советской власти! Конечно, просто так ходить и убирать картошку и капусту с полей дураков нет – это работа тяжелая, муторная (а особенно – по раскисшему после дождя полю! Впрочем, в жару под 30 тоже удовольствие маленькое). И главное – малооплачиваемая!

Я по 80-м годам хорошо помню: убирать урожай в Подмосковье никто не хотел – поэтому советские изворачивались как могли: посылали “на уборку урожая” студентов, школьников, а временами – даже армию (в общем – всех, кому платить не надо). А потом уже “рынок порешал” – правда, не тем способом, какой бы понравился исконно русским патриотам: фермеры стали привлекать на уборку урожая… мигрантов в товарных количествах. Сначала были украинцы, потом все больше – из Средней Азии. Узбеки и таджики неприхотливы (были), привычны к тяжелой физической работе на земле – в общем, это был клад.

А теперь, МК пишет, – всё. Транспортные и всякие миграционные поборы достигли такой величины, что нынче узбеки у фермеров просят за работу… 3 тысячи в день. А кое-кто – уже и 5 тысяч.

Понятно, что не все эти деньги пойдут прямо сборщику в карман. Понятно, что там своя мафия, работающая “на доставке”, которая наверняка еще делится с нашими погранцами и прочей шушерой. Но сама тенденция показательна. Во-первых, и этот рынок перерегулировали, а во-вторых – вполне возможно, что это предвестье схлопывания для РФ уже и рынка рабочей силы из Средней Азии: в мире переполнение деньгами, которые вовсю эмитируют центробанки как ЕС, так и США – и среднеазиаты, видимо, все больше находят, где подзаработать и без бедовой РФ.

И вот еще цитата из той статьи в МК, которая меня особенно взбесила:

“И даже если помчатся курьерские поезда из среднеазиатских республик, к уборочной кампании они вряд ли успеют. Ведь все приезжие должны провести две недели на карантине и выполнить целую кучу других оргмероприятий. Видимо, нам с вами особых иллюзий на снижение цен питать не стоит. Если наши производители будут платить иностранцам по 3-5 тысяч рублей в смену, то картошечка будет дорогого стоить. А если они не пойдут на такие условия, то изрядная часть урожая, как в 2020 году, останется не убранной. А та, что ляжет в хранилища, тоже поднимется в цене”.

Полный бред – это все “карантины” для приезжающих. Карантин имеет смысл, когда мы стремимся “соблюсти девственность” – если где-то в мире есть “страшная эпидемия”, а у нас нет. Но сейчас-то что из себя изображать? Если у тебя уже пятый брак – совершенно необязательно требовать венчания в церкви и в белой фате. У нас в России ковида, может, еще побольше, чем во всей Средней Азии. Пусть наш ковид перемешивается с азиатским – хуже не будет, будет только лучше. Давно пора все эти глупости отменить полностью.

Народ, понятно, заголосит как всегда – никаких гастарбайтеров вообще не нужно, платите нам 3 тысячи в день, мы пойдем сами собирать картошку! Кто-то, может, и впрямь пойдет (единицы); но сколько тогда та картошка будет стоить?