Российская велогонщица Войнова выбыла из борьбы за медали ОИ

Российская велогонщица Анастасия Войнова уступила в 1/8 финала спринта на летних Олимпийских играх в Токио.

Войнова потерпела поражение от канадки Лориан Генест. Отставание составило 0,095 секунды, передает RT.

Таким образом, Войнова выбыла из борьбы за медали ОИ в спринте.

Ранее сборная РФ завоевала одну бронзовую медаль в прыжках в воду на ОИ.