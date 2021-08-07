 

Российская велогонщица Войнова выбыла из борьбы за медали ОИ

07.08.2021, 12:16, Новости дня
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Российская велогонщица Анастасия Войнова уступила в 1/8 финала спринта на летних Олимпийских играх в Токио.

Войнова потерпела поражение от канадки Лориан Генест. Отставание составило 0,095 секунды, передает RT.

Таким образом, Войнова выбыла из борьбы за медали ОИ в спринте.

Ранее сборная РФ завоевала одну бронзовую медаль в прыжках в воду на ОИ.



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