Российская велогонщица Войнова выбыла из борьбы за медали ОИ
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Российская велогонщица Анастасия Войнова уступила в 1/8 финала спринта на летних Олимпийских играх в Токио.
Войнова потерпела поражение от канадки Лориан Генест. Отставание составило 0,095 секунды, передает RT.
Таким образом, Войнова выбыла из борьбы за медали ОИ в спринте.
Ранее сборная РФ завоевала одну бронзовую медаль в прыжках в воду на ОИ.
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