Хлопок газа произошел в доме в Новом Уренгое

Хлопок газа произошел в одном из многоквартирных домов в Новом Уренгое, разрушена стена в квартире, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В МЧС сообщили, что «произошел хлопок бытового газа», по предварительным данным, «погибших и пострадавших нет, частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде», передает ТАСС.

Эвакуированы жители одного подъезда.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Барнауле.