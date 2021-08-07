Хлопок газа произошел в доме в Новом Уренгое

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07.08.2021, 12:16, Новости дня
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Хлопок газа произошел в одном из многоквартирных домов в Новом Уренгое, разрушена стена в квартире, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В МЧС сообщили, что «произошел хлопок бытового газа», по предварительным данным, «погибших и пострадавших нет, частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде», передает ТАСС.

Эвакуированы жители одного подъезда.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Барнауле.



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