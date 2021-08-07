“Волочкова нервно курит в коридоре”. Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото

По словам 47-летнего артиста, он впервые за девять лет сделал это, поскольку “противник физкультуры”. И сделал только потому, что его “друзья подкололи”. Фотографию своего поперечного шпагата на пляже он выложил 7 августа в Instagram.

“На днях, пока я наслаждался теплом и красотой Эгейского моря, меня подкололи друзья: “А слабо сесть на шпагат?!”. Все знают, что я противник физкультуры и девятый год ничего не делаю… Я сказал: “Запросто”! И вот!” – подписал снимок Цискаридзе.

По словам артиста, он выставил фото публично только потому, что перед каникулами попросил своих учеников “Растягиваться! Читать! Отдыхать!”.

“Уверен, что ничего не учит так, как личный пример! Жду успехов и обязательно проверю старания 1 сентября!” – завершил текст Цискаридзе.

Его пост за час набрал больше 25 тыс. лайков и почти 700 комментариев.

“Настя [Волочкова] нервно курит газету в коридоре”, – прокомментировала пост elena_gordev.

“Волочкова отдыхает…”, – написала splashchinskaia.

“Люблю вас, но, кажется, Волочкова где-то рядом…”, – считает elmiraantoniuk.

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A post shared by Николаи * Цискаридзе (@tsiskaridzenikolay)

Контекст:

Николай Цискаридзе родился в 1973 году в Тбилиси. Окончил Московское хореографическое училище. Служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.

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