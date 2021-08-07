 

NTD – Нью-Йорк впервые в США будет требовать прививки для посещения кафе и спортзалов

07.08.2021, 12:00, Новости дня
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Нью-Йорк с середины августа станет первым городом в США, где в кафе и спортзалы будут пропускать только вакцинированных посетителей и сотрудников. Причём при отсутствии прививки даже отрицательный ПЦР-тест не сможет послужить основанием для входа в эти заведения. Жители и туристы города по-разному оценивают такое решение мэрии, передаёт NTD.

Нью-Йорк станет первым городом США, где в рестораны, спортзалы и развлекательные заведения будут пускать только вакцинированных от COVID-19. Правило коснётся и клиентов, и работников. Власти мегаполиса утверждают, что это поможет сдержать распространение «дельта»-штамма коронавируса.

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Я объявляю о новом подходе под названием «Ключ к Нью-Йорку». Представьте, что вакцинированные люди смогут позволить себе любые развлечения, доступные в этом городе. 

Согласно правилу, человек должен быть привит хотя бы одной дозой вакцины. При этом отрицательный ПЦР-тест не даст права входа в эти заведения.

ДЖЕРРИ, житель Нью-Йорка: Для меня это самый простой путь. Так мы будем в безопасности и снова сможем объединиться.

ЛИНН, туристка из Вашингтона: С одной стороны, мне это не нравится. Но думаю, общественное здравоохранение важнее всего остального. 

КИМ, жительница Нью-Йорка: Если кто-то хочет вакцинироваться, то у него есть такое право. Также должно быть право не вакцинироваться — человек должен сам выбирать. Я привилась. Но думаю, что не имею права указывать другим, вакцинироваться им или нет. 

Правило вступит в силу 16 августа. По официальным данным, примерно 60 процентов жителей Нью-Йорка привились хотя бы одной дозой вакцины.

В целом за время пандемии в городе выявили более 2,2 миллиона случаев COVID-19. Скончались 54 тысячи человек.

Дата выхода в эфир 04 августа 2021 года. 



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