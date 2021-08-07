 

Welt – из-за изменения климата и глобализации в Германии появился опасный вид комара

07.08.2021, 12:00, Новости дня
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В Германии появился новый вид очень опасного комара, который обычно водится на юге, пишет Welt. Так называемый азиатский тигровый комар может быть переносчиком самых разных вирусов, среди которых вирус Зика и вирус лихорадки Западного Нила. Учёные связывают появление насекомого в несвойственных для него широтах с изменением климата, а также глобализацией, рассказывает немецкий телеканал.

Комары раздражают, их укусы могут быть болезненными, но они также могут представлять серьёзную опасность. У нас в стране появляются виды комаров, которые обычно водятся на юге. В первую очередь речь идёт об азиатском тигровом комаре. Он действительно может быть очень опасным, считает Дорена Вермер из Института исследования сельскохозяйственных ландшафтов имени Лейбница, который находится в Мюнхеберге недалеко от Берлина.

ДОРЕНА ВЕРМЕР, Институт исследований сельскохозяйственных ландшафтов имени Лейбница: Тигровый комар может быть переносчиком возбудителей 20 различных заболеваний, среди которых, к примеру, есть вирус Денге, вирус Чикунгунья, вирус Зика, вирус лихорадки Западного Нила. То есть возбудителей самых разных болезней, и, по сравнению с местными видами, их много.

Тигровый комар в Германии встречается в основном на юго-западе, в Пфальце, частях Тюрингии и Франконии, как считает Дорена Вермер, составитель так называемого атласа комаров.

ДОРЕНА ВЕРМЕР: В Германии тигровый комар пока ещё никого ничем не заразил, но вероятность этого уже не равна нулю. Поэтому нам нужно внимательно разобраться в том, на что способен тигровый комар, где он распространён, откуда возвращаются заражённые туристы, чтобы выявить совпадения и полностью исключить возможность передачи возбудителя.

К слову, как выяснили учёные, в распространении различных видов комаров глобальное потепление играет не самую важную роль. Важнейшим фактором, по-видимому, является то, что из-за глобализации люди часто переезжают на большие расстояния, а комаров привозят с собой в багаже.

Дата выхода в эфир 04 августа 2021 года.



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