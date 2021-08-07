Мнение: Супер-зомби

Один человек в России заразил новой коронавирусной инфекцией сразу 1,5 тыс. человек, это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране, сообщил ТАСС руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. "В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1 500 человек", – рассказал эксперт.

Ну, прямо скажем, это какое-то новое издание «тридцати восьми снайперов» Ельцина. Если принять на веру слова «эксперта», то это означает, что каждый его контакт был засвидетельствован, зафиксирован, выявлен источник заражения. В общем, неслабая такая следовательская работа, а если учесть масштаб — 1500 зараженных, то тут целая бригада человек на 40-50 работала. И это только по одному конкретному случаю.

«Эксперт» при этом не остановился, а далее вдохновенно сообщил, что "…к сожалению, вклад суперарспространителей в заражение людей достаточно велик…" То есть, не одна следственная бригада работала, а много. И есть данные по целой серии супер-зомби, которые и творят на наших просторах свои бесчинства.

Заявление «эксперта» выглядит откровенным враньем. Во всяком случае, простой вопрос: «откуда такая информация» вынуждает давать на него единственно возможный и при этом абсолютно абсурдный ответ. Понятно, что никто в здравом уме не станет создавать такие следственные группы, а иного пути собрать базу данных по контактам просто невозможно. Да, есть современный способ — обработать данные перемещений людей по их мобильным устройствам. Но это потребует колоссальной аналитической работы — и опять же, без доступа к базам так называемой Биг-Даты этого сделать невозможно, и мы опять возвращаемся к следственным мероприятиям (так называемым СОРМ), доступным лишь правоохранительным органам. Логичный вопрос – почему о результатах работы следственной группы рассказывает какой-то неуполномоченный руководитель филиала? Не выдает ли он государственную тайну?

Для чего делаются такие заявления? Для поддержания градуса психоза. Власть готовится к новой волне террора, а значит, держать людей в напряжении уже сейчас, пусть даже и откровенно безумными историями — вполне рационально с этой точки зрения. Потому крупнейшее государственное информационное агенство и «лепит горбатого», публикуя такую чушь. Ничего личного — это политика.

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