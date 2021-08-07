Стала известна эмблема экипажа корабля «Союз» для Пересильд и Шипенко

Космонавт Антон Шкаплеров показал эмблему экипажа корабля «Союз МС-19», на котором он отправится на МКС вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, – это будет изображение взлетающей ракеты.

Шкаплеров сообщил в соцсети «ВКонтакте», что «композиция эмблемы выстроена вокруг изображения взлетающей ракеты «Союз-2» с кораблем «Союз МС», название «Союз МС-19» расположено по обе стороны от нее».

Напомним, в основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС.

Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.