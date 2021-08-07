 

Стала известна эмблема экипажа корабля «Союз» для Пересильд и Шипенко

07.08.2021, 11:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Космонавт Антон Шкаплеров показал эмблему экипажа корабля «Союз МС-19», на котором он отправится на МКС вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко, – это будет изображение взлетающей ракеты.

Шкаплеров сообщил в соцсети «ВКонтакте», что «композиция эмблемы выстроена вокруг изображения взлетающей ракеты «Союз-2» с кораблем «Союз МС», название «Союз МС-19» расположено по обе стороны от нее».

Напомним, в основной экипаж корабля «Союз МС-19» входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий – космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Они проведут съемки первого художественного фильма на МКС.

Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.11 / Степанов обеспокоен приближением новогодних праздников

05.11 / Защита по делу MH17 потребовала допросить Авакова

19.02 / НАТО резко повышает численность своих войск в Ираке

12.04 / Цифровой юань встревожил США

17.11 / ЦИК Украины назвал победителя выборов мэра в Украинке

22.06 / N-TV – Китай вакцинировал более миллиарда жителей

15.09 / Глава НАСА призвал сделать приоритетом исследование Венеры

03.05 / Захарова назвала санкции Запада жестом отчаяния

17.07 / Сафронов в СИЗО бросил курить

24.12 / Зеленская: Мы долго сопротивлялись, но все равно пришлось переехать на госдачу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика