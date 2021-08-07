 

Россияне сказали, где они хотели бы родиться

07.08.2021, 11:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россияне в ходе опроса рассказали, в какой стране они хотели бы родиться и куда эмигрировать, если бы возникла такая необходимость: три четверти граждан предпочли бы родиться там же, где и живут сейчас, – в РФ (75%), а в случае вынужденной эмиграции 9% опрошенных выбрали бы Германию, информирует ВЦИОМ.

По данным опроса, три четверти россиян предпочли бы родиться там же, где и живут сейчас, – в РФ (75%), другую страну в качестве предпочтительного места рождения назвали не более 2% граждан. Однако есть и те, кто жалеет, что родился в РФ (4%).

Среди стран, в которых не хотели бы родиться опрошенные, лидируют США (14%, +5 п.п. по сравнению с 2005 годом) и страны Африки (11%). В Индии и в Китае не хотели бы родиться по 3% опрошенных.

В случае вынужденной эмиграции первой страной, в которую россияне переедут, будет Германия – 9%, еще 5% назвали Белоруссию, по 3% выбрали бы Канаду и США.

При этом более трети россиян затруднились назвать страну для вынужденной эмиграции (37%).

Даже в случае вынужденной эмиграции россияне не поехали бы в США (18%), в африканские страны (7%) и на Украину (6%).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.02 / Польский политик – отмена санкций США против «Северного потока — 2» даст России инструмент «газового» давления на Европу

30.06 / Названы влияющие на сроки завершения «Северного потока – 2» факторы

30.03 / Глава НБУ Шевченко: Нацбанк последовательно работает над усилением институциональной независимости

24.08 / Коронавирус у хоккеистов клуба «Трактор» назвали детской болезнью

20.03 / Данилов сказал, что “в ближайшее время” проинформирует, как “Мотор Січ” будут возвращать государству

06.05 / Правительство одобрило предложение о денонсации Договора по открытому небу

29.08 / Ученые собрались использовать ракеты для изучения микробов

29.03 / Das Erste – демократы стремятся сделать столицу США отдельным штатом ради мест в сенате

16.02 / В США российскую бронемашину назвали «Чумным доктором»

23.02 / В Харькове застрелили человека – полиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика