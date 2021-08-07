Судьи удовлетворили запрос гимнастки Авериной на изменение оценки на ОИ

Судьи удовлетворили второй запрос российской гимнастки Арины Авериной на изменение оценки за выступление с булавами на Олимпиаде в Токио, после двух видов программы в финальном многоборье она идет на третьем месте.

Запрос на пересмотр оценки российской гимнастки Арины Авериной в упражнении с булавами в финале индивидуального многоборья на ОИ был удовлетворен. Финал проходит в субботу в гимнастическом центре «Ариакэ», передает РИА «Новости».

Аверина получила за выступление 27,400 балла. После этого был подан протест на оценку, который судьи удовлетворили, повысив сумму на 0,400 балла. Ранее арбитры оставили без изменений оценку Авериной за упражнение с мячом – 27,900. Сейчас Арина Аверина идет третьей после выступления в двух видах программы в многоборье, ее сестра Дина остается второй.

Дина Аверина показала наравне с израильтянкой Линой Ашрам лучший результат в упражнении с мячом – 28,300 балла.

Ашрам лидирует после двух видов программы с результатом 55,850 балла, Дина отстает от израильтянки на 0,350 балла.

Ранее россияне завоевали серебро на олимпийском турнире по пляжному волейболу.