 

Грозы, град и шквалы. ГСЧС предупредил о непогоде в ряде регионов Украины

07.08.2021, 11:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Днем 7 августа в южных, центральных и восточных областях грозы, в отдельных районах – град и шквалы”, – сообщили в ГСЧС.

Погода будет соответствовать I “желтому” уровню опасности.

Контекст:

Синоптики предупреждали об ухудшении погоды 5–6 августа на территории практически всей Украины, в частности, о ливнях в западных областях.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.05 / В МИД Польши заявили, что Протасевича избивали после задержания

15.04 / Каменских в Мексике сделала признание на камеру о своей уникальности

24.06 / Рогозин опубликовал кантату о Великой Отечественной

02.11 / Опубликована переписка убитого волгоградца в родительском чате

29.05 / Лукашенко взял своего сына Николая на встречу с Путиным

30.07 / Помпео назвал Компартию Китая «центральной угрозой современной эпохи»

13.08 / СК задержал трех участников банды террористов в калмыцкой колонии

09.11 / США ввели санкции против министерств нефти и обороны Сирии

09.10 / К декабрю Минздрав хочет проводить 50 тыс. тестирований на коронавирус в сутки – Степанов

11.08 / Недовольные результатами выборов в Белоруссии собрались у посольства в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика