Грозы, град и шквалы. ГСЧС предупредил о непогоде в ряде регионов Украины
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“Днем 7 августа в южных, центральных и восточных областях грозы, в отдельных районах – град и шквалы”, – сообщили в ГСЧС.
Погода будет соответствовать I “желтому” уровню опасности.
Контекст:
Синоптики предупреждали об ухудшении погоды 5–6 августа на территории практически всей Украины, в частности, о ливнях в западных областях.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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