Грозы, град и шквалы. ГСЧС предупредил о непогоде в ряде регионов Украины

“Днем 7 августа в южных, центральных и восточных областях грозы, в отдельных районах – град и шквалы”, – сообщили в ГСЧС.

Погода будет соответствовать I “желтому” уровню опасности.

Контекст:

Синоптики предупреждали об ухудшении погоды 5–6 августа на территории практически всей Украины, в частности, о ливнях в западных областях.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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