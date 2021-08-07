 

Финал Олимпиады 2020 по прыжкам в воду. 15-летний украинец Середа занял шестое место

07.08.2021, 11:16, Новости дня
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В финале соревновались 12 спортсменов, которые преодолели полуфинал. Середа начинал выступления седьмым.

Украинец удачно начинал выступления, по итогам трех прыжков он держался в топе. Середа получил минимальную оценку за попытку в 79.20 баллов, говорится на сайте Олимпиады.

Первые два места в финале заняли спортсмены из Китая Юан Чао (золото) и Джан Ян (серебро). Британец Томас Дэйли стал третьим.

Контекст:

Середа 6 августа прошел квалификацию в прыжках в воду с 10-метровой платформы, также заняв шестое место по итогам шести попыток.

В активе украинских спортсменов 16 медалей (одна золотая, пять серебряных и 10 бронзовых). Украина занимает 42-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей), сообщается на сайте Олимпиады.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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