 

Облэнерго перевыполнили планы по инвестициям в сети на 8% – НКРЭКУ

07.08.2021, 11:16, Новости дня
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Больше всех за первое полугодие 2021 году в модернизацию электросетей инвестировала “ДТЭК Днепровские электросети” (Днепропетровская область) – более 400 млн грн. Всего на 2021 год объем инвестиций в замену и модернизацию электрических сетей предусмотрен на уровне 9,5 млрд грн.

Контекст:

Агентство “РБК-Украина” написало 3 августа, что получило в свое распоряжение проект постановления Кабинета Министров, в котором идет речь о снижении тарифа на электроэнергию для населения до 1,2 грн за кВт-час. Журналисты утверждают, что для этого операторов электросетей планируют обязать снизить расходы на ремонт оборудования на 6 млрд грн в год, и именно эти деньги будут направлены на компенсацию льготного тарифа для населения.

“По имеющимся данным, этот вариант вызывает опасения из-за риска более частых отключений потребителей, особенно в отопительный период. Собеседники “РБК-Украина” в Кабинете Министров сообщают, что альтернативным сценарием для снижения тарифов для населения рассматривается стабилизация цен реализации электроэнергии остальным потребителям (не населению) на уровне не ниже 1,7–1,8 грн/кВт-час. Это позволит госкомпаниям “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” дополнительно получить те же 6 млрд грн, которые будут направлены на обеспечение населения электроэнергией по цене 1,2 грн/кВт-час”, – отмечают авторы материала.

Кабинет Министров Украины на заседании 28 июля зафиксировал до 31 августа действующий тариф на электроэнергию на уровне 1,68 грн/кВт-час.

В конце 2020 года правительство отменило льготный тариф в 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население платит за всю потребленную электроэнергию по единому тарифу.

До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По мнению Зеленского, для некоторых категорий цены должны быть ниже 1,68 грн/кВт-час.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия. В отчете Еврокомиссии за I квартал 2021 года говорится, что цена на электроэнергию для населения в Украине в четыре – семь раз ниже, чем в Европе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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