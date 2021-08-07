 

Повреждены крыши, подтоплены дома, повалены деревья. В ГСЧС рассказали о последствиях непогоды 6 августа

07.08.2021, 11:16, Новости дня
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В результате непогоды было обесточено 339 населенных пунктов в восьми областях.

“На территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) частично повреждены кровли 20 зданий, частично подтоплены шесть жилых домов, 34 домохозяйства и повалены 163 дерева”, – сообщили в ГСЧС.

В частности, последствия непогоды зафиксированы в Кировоградской, Одесской, Черкасской и Полтавской областях.

Жертв и пострадавших нет.

Контекст:

Синоптики предупреждали об ухудшении погоды 5–6 августа на территории практически всей Украины, в частности, о ливнях в западных областях.

ГСЧС предупредила о грозах и граде в южных, центральных и восточных областях Украины 7 августа.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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