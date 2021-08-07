Эксперт перечислил способы повысить прибыль на бирже без лишних вложений

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07.08.2021, 11:08, Разное
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Заместитель председателя правления «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков перечислил простые способы повысить прибыль на бирже без лишних вложений. Для этого достаточно регулярно проверять ценные бумаги.
Всё дело в постоянном изменении и различных трендах. Недостаточно просто вложить определённую сумму и после этого забыть об инвестициях. В этом случае существует высокий риск потерять часть прибыли. Эксперт рекомендует не реже одного раза в два-три месяца корректировать свой портфель ценных бумаг. Это позволит увидеть различные короткие тренды на бирже и воспользоваться ими, приумножив капитал. Также пересмотр инвестиций позволяет вовремя заметить те идеи, которые уже не будут приносить доход и отказаться от них.

Ещё одним способом является покупка ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счёт. В этом случае можно использовать налоговые вычеты для увеличения собственного дохода. В частности, если средства вкладываются на срок от трёх лет, то владелец способен получать до 52 тыс. рублей в год от одних налоговых отчислений, пишет интернет-издание «Народные Новости».



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