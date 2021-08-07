Эксперт перечислил способы повысить прибыль на бирже без лишних вложений

Заместитель председателя правления «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков перечислил простые способы повысить прибыль на бирже без лишних вложений. Для этого достаточно регулярно проверять ценные бумаги.

Всё дело в постоянном изменении и различных трендах. Недостаточно просто вложить определённую сумму и после этого забыть об инвестициях. В этом случае существует высокий риск потерять часть прибыли. Эксперт рекомендует не реже одного раза в два-три месяца корректировать свой портфель ценных бумаг. Это позволит увидеть различные короткие тренды на бирже и воспользоваться ими, приумножив капитал. Также пересмотр инвестиций позволяет вовремя заметить те идеи, которые уже не будут приносить доход и отказаться от них.

Ещё одним способом является покупка ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счёт. В этом случае можно использовать налоговые вычеты для увеличения собственного дохода. В частности, если средства вкладываются на срок от трёх лет, то владелец способен получать до 52 тыс. рублей в год от одних налоговых отчислений, пишет интернет-издание «Народные Новости».