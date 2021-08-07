Ответ на изоляцию Запада – Diplomat о российско-китайских военных учениях

Грядущие российско-китайские военные учения «Запад/Взаимодействие — 2021» призваны не только отточить взаимодействие военнослужащих двух армий, но и послать сигнал миру, пишет The Diplomat. Как отмечает портал, эти манёвры показывают, что отношения двух держав зиждутся на прочном фундаменте, в то время как попытка Запада изолировать Россию не оставила Москве другого выбора, кроме как пойти на сотрудничество с Китаем.



Reuters

Министерство обороны Китая не так давно подтвердило, что Пекин и Москва примут участие в военных учениях «Запад/Взаимодействие — 2021», которые пройдут в Китае в августе. По словам представителя Минобороны Китая старшего полковника У Цяня, РФ и Китай согласовали манёвры, которые пройдут в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Темой учений, как предполагается, станет совместное обеспечение региональной безопасности и стабильности, пишет The Diplomat.

Улучшение тактических возможностей — это важный аспект грядущих учений, однако куда важнее, что эти манёвры ясно говорят о расширении и укреплении российско-китайского стратегического партнёрства, в основе которого лежит ряд общих целей, включая развитие многополярного миропорядка.

Если верить Минобороны Китая, учения «Запад/Взаимодействие — 2021» должны «укрепить и развить китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнёрство и координацию действий в новую эпоху, углубить практическое сотрудничество и традиционную дружбу между двумя вооружёнными силами, а также продемонстрировать решимость и способность обеих сторон бороться с террористическими силами и вместе отстаивать региональный мир и безопасность».

На стратегическом же уровне, по мнению старшего научного сотрудника Гудзоновского института Ричарда Вайца, увеличение количества российско-китайских военных учений направлено на «улучшение возможностей обеих армий, повышение их оперативной совместимости, продвижение сотрудничества в оборонной промышленности. При этом они призваны послать сигнал другим странам, а также продвигать взаимные гарантии и укреплять взаимодоверие». При этом, как считает эксперт, учения важны для институционализации китайско-российских связей, притом что официального альянса Москва и Пекин так и не заключили.

По словам же других аналитиков, снижение напряжённости в двусторонних отношениях и общие условия в сфере безопасности привели к тому, что связи РФ и Китая достигли зрелости и уровня, который можно охарактеризовать как «фактический военный союз».

Однако с такой оценкой согласны далеко не все. Некоторые аналитики вроде Юджина Румера и Ричарда Сокольского полагают, что учения Китая и РФ «малополезны, если не считать геополитического позёрства». По их мнению, самая большая выгода, которую Пекин и Москва извлекают из своего партнёрства в оборонной сфере, — это возможность не держать на общей границе протяжённостью 4 тыс. км значительные военные контингенты.

Между тем не так давно страны отметили 20-летний юбилей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем; при этом президент Владимир Путин и Си Цзиньпин отметили, что их партнёрство — это не «политический» или «военный союз». По их словам, российско-китайские отношения «превосходят такую форму межгосударственного взаимодействия». Министр иностранных дел Китая Ван И также пообещал, что Москва и Пекин будут продолжать «улучшать стратегическую координацию, чтобы заложить прочную основу для поддержания мира и безопасности во всём мире».

Тем не менее многие заявления Ван И кажутся пустыми, так как в отношениях с другими странами Китай стремится к гегемонии. В частности, китайские чиновники неоднократно демонстрировали, что они смотрят на мир как на иерархическую систему, в которой существуют малые, средние и крупные игроки.

«Тем не менее российско-китайские отношения, судя по всему, на данный момент зиждутся на прочном фундаменте. Несмотря на то что в исторической перспективе РФ относится к Китаю настороженно, их связи в области безопасности кажутся крепкими. Столкнувшись с изоляцией со стороны Запада, РФ пришла к выводу, что у неё нет иного выбора, кроме как укрепить стратегическое партнёрство с Китаем. Хотя некоторые аналитики предлагали отделить Россию от Китая, ряд их коллег указывал на то, что в ближайшем будущем подобный исход маловероятен», — подытоживает The Diplomat.