Die Welt – противоречивое наследие Меркель мешает Германии обновиться

Канцлер Германии Ангела Меркель оставляет после себя очень противоречивое наследие и, глядя на него, будущим поколениям не позавидуешь, пишет Die Welt. В политике последних 16 лет есть масса противоречий, которые теперь мешают определиться с будущим страны и тем, кого поставить во главе неё. А ведь в ближайшие годы ФРГ ждёт не прогулка в «парке развлечений», а конфронтация с серьёзнейшими задачами, вызовами и непреодолимыми ситуациями, отмечает автор статьи Михаэль Штюрмер.



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«Чего ожидают немцы от будущего канцлера, ну или — что маловероятно — кацлерши?» — задаётся вопросом Die Welt и тут же отвечает: «Многого, и, наверное, даже слишком многого». С такой ситуацией в мире, которая сложилась сейчас, Германия не сталкивалась уже 70 лет: «мечта или кошмар о создании цифрового мира», массовая миграция, пандемия, борьба за разделение финансовой ответственности внутри ЕС.

«Перемены невозможно не заметить, — отмечает автор статьи Михаэль Штюрмер. — Российский президент охотно, слишком охотно, говорит о российской истории и возможностях сделать Россию снова великой. Его визави и партнёр в Америке, жутчайший Дональд Трамп, также оставил после себя наследие, вызывающее беспокойство».

Будущее Германии — это не прогулка в «парке развлечений»: ей придётся пережить неизбежную прямую конфронтацию с массой тяжелейших задач, вызовов и непреодолимых ситуаций. И неудивительно, что в рамках предвыборной борьбы кандидаты в канцлеры подходят к разговорам на эти темы неуверенно, очень осторожно, маленькими шажками, ведь в стране даже нет политического поля для их обсуждения, подчёркивает Штюрмер.

Глава ФРГ Ангела Меркель оставляет после себя очень противоречивое наследие, продолжает издание. С одной стороны, спокойная манера вести дела, доверие к «мамочке», хотя всё материнское ей скорее навязано. С другой — масса противоречий в политике последних 16 лет. Первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр оставил после себя эпоху, которую можно было чётко охарактеризовать. То же самое удалось сделать экс-главе Германии Гельмуту Колю.

Меркель же оставляет после себя не эпоху, а скорее повестку, и, глядя на неё, будущим поколениям не позавидуешь, констатирует автор. Ведь как можно жить в мире, для описания которого у тебя нет терминов. При этом перед лицом всех трудностей Германии нужно будет обновиться, ну или, по крайней мере, измениться. Но для этих перемен ей не хватает ни опыта, ни избирателей и политиков. «Да, численно их больше, чем когда-либо, но количество не равно качеству», — подчёркивает Штюрмер.

Потенциал для инноваций и «возбуждения» упущен, констатирует автор. Действительно серьёзные проблемы в рамках дебатов не обсуждаются. Именно поэтому многие граждане отворачиваются от политики. Стране же необходима концепция, переосмысление, ведь после пандемии жить по-старому будет уже невозможно.