Мнение: США и Британия обвинили Иран в атаке на израильский танкер

США и Британия обвинили Иран в атаке БПЛА-камикадзе на танкер Mercer Street (разумеется, в случае нападения на иранские танкеры они никакие расследования почему-то не проводят, ну да ладно). В Израиле снова закатили истерику на тему необходимости начать войну с Ираном. Cогласно заявлению Британии, атаковал танкер БПЛА-камикадзе Shahed 136, который якобы производится только в Иране. Это прямо скажем неправда, так как эти машины активно используются в Йемене и хуситы достаточно давно применяют эту машину (хуситы как получают дроны из Ирана, так и собирают их в Йемене) для ударов по хадистам в Йемене и по Саудовской Аравии, чему способствует высокая дальность применения данной машины – 2200 км.

Иран уже официально заявил, что он не причастен к этой атаке и в случае каких-либо атак на иранские танкеры он непременно ответит силовым образом, намекнув, что в Ормузском проливе более чем достаточно возможностей для атаки любых гражданских и военных судов. Относительно Израиля в Иране заявили, что Израиль имеет богатую историю пиратских и террористических нападений на суда других стран.



Стоит отметить обломок с "сотами". Некоторое время назад, когда иранцы вальнули "Глобал Хок", они как раз демонстрировали обломки американской машины с точно такими же сотами.



https://colonelcassad.livejournal.com/5113868.html – обломки "Global Hawk".



Фото результатов попадания БПЛА.

Стоит также отметить статью Патрика Бьюкенена https://www.intellectualtakeout.org/a-tonkin-gulf-incident-in-the-gulf-of-oman-/, где он резонно предполагает, как бы это не было провокацией в стиле "тонкинского инцидента", чтобы втянуть США в ненужную войну с Ираном и сорвать переговоры по ядерной сделке, да еще и устроенную прямо перед инаугурацией нового президента Ирана.

Безотносительно реального содержания этого эпизода, стоит отметить, что Иран конечно же вправе наносить удары по кораблям США, Британии и Израиля в ответ на атаки своих судов. Как симметрично, так и ассиметрично. И это касается не только “танкерной войны”.

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