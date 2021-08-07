Главу мафии «Каморра» задержали в римском аэропорту

Итальянские карабинеры задержали в римском аэропорту Чампино Марию Личчарди, которая, как считают следователи, возглавляет одноименный клан неаполитанской мафии «Каморра», сообщают местные СМИ.

Издание La Repubblica пишет, что Личчарди собиралась вылететь в Испанию, передает ТАСС.

Ее подозревают, в частности, в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях. Она уже имеет судимость – в декабре 2009 года женщина вышла из тюрьмы после восьми лет заключения.

Отмечается, что в Италии женщины после ареста или гибели своих мужей нередко становятся главарями мафиозных кланов.

Из всех итальянских мафиозных группировок «Каморра» считается наиболее жестокой. Ее деятельность получила широкую огласку в мире после выхода книги публициста Роберто Савиано «Гоморра», в которой автор рассказал, что члены «Каморры» контролируют утилизацию городских отходов, в том числе токсичных. Годами отходы закапывают под землю, несмотря на опасность для здоровья населения и вред окружающей среде.

Ранее «кокаинового короля» Италии Рокко Морабито, которого объявили в розыск еще в 1994 году, задержали в Бразилии.