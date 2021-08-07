 

Мишустин поручил оказать федеральную помощь пострадавшим от ЧС регионам ДФО

07.08.2021, 10:28, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным федеральным министерствам оказать помощь, в том числе финансовую, дальневосточным регионам, а также ускорить выплаты пострадавшим от паводка.

Такую задачу глава кабмина поставил по итогам совещания о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока. «Оказать в установленном порядке необходимую помощь, в том числе финансовую, субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в июне – июле 2021 года», – говорится в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.

Поручение дано МЧС РФ совместно с Минфином, Минприроды, Минстроем, Минтрансом, Минсельхозом, Минздравом, Минпросвещения, Минэнерго России, иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Выполнить поручение требуется до 1 октября 2021 года.

Кроме того, Мишустин поручил главам Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области ускорить выплаты гражданам, пострадавшим в 2021 году от паводков в ДФО.

«Высшим должностным лицам Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области взять на личный контроль и ускорить процесс осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат гражданам, пострадавшим в результате паводка, а также представления в МЧС РФ соответствующих обосновывающих документов», – говорится в поручении.

Кроме того, Мишустин поручил «оперативно завершить работу по определению ущерба, нанесенного жилым помещениям, объектам социальной, транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, сельхозтоваропроизводителям». Главы этих регионов должны будут направить предложения в профильные федеральные ведомства «для осуществления в установленном порядке компенсационных выплат из федерального бюджета, имея в виду необходимость завершения первоочередных восстановительных мероприятий до наступления холодов».

Также глава правительства  поручил Росводресурсам совместно с органами исполнительной власти Хабаровского, Забайкальского и Приморского краев, Амурской области, Еврейской автономной области ускорить определение границ зон затопления и подтопления.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока потребовал ускорить строительство гидротехнических сооружений для защиты от паводков регионов ДФО.



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