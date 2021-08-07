 

Глава «Вектора» в интервью «Знанию» рассказал о поражении нервных клеток коронавирусом

07.08.2021, 10:28, Новости дня
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Долгосрочные последствия перенесенного COVID-19 пока до конца не изучены, ведь восстановление пораженных вирусом клеток может занять годы, сообщил руководитель научного центра «Вектор» Александр Семенов в рамках просветительского проекта «Разберемся в вакцинах вместе», организованного Российским обществом «Знание» совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ.

«Разные вирусы атакуют разные клеточные рецепторы, и особенность COVID-19 в том, что вирус атакует рецепторы на клетках нервной ткани – этим объясняется потеря вкуса и обоняния, а также расстройство когнитивных способностей: скорости реакции, оперативной памяти, способности к многозадачности. Существует естественная скорость регенерации клеток, и нервные клетки, в отличие от, например, клеток слизистых оболочек, восстанавливаются долго – не исключено, что это может занять годы. Долгосрочные последствия перенесенного коронавируса пока не изучены – прошло еще очень мало времени. И это является еще одним аргументом в пользу вакцинации – только вакцина способна уберечь человека от таких тяжелых последствий», –  заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Александр Семенов.

Он рассказал, что вирусологи по всему миру ведут рутинную работу по мониторингу новых мутаций вируса, изучению их лекарственной устойчивости. Такая работа ведется и в отношении других вирусов, и именно она позволила быстро создать вакцину на основе уже имеющихся технологий, но с новым агентом, отметил ученый.

«Только массовая вакцинация способна обеспечить возвращение к привычному ритму жизни – чтобы вирус перестал активно передаваться от человека к человеку, нужно вакцинировать 70-80% популяции. Не все заболевшие обладают устойчивым иммунитетом – вирус меняется, и они опять оказываются уязвимы, тогда как вакцина работает против всех известных вариантов вируса», – отметил глава центра «Вектор».

Ученый рассказал, что вакцины проходят более строгий контроль, чем любые другие лекарственные препараты, так как являются средством массового применения, выпускаемого в сотнях миллионов доз и для миллионов людей. По его мнению, увеличением продолжительности жизни и численности населения Земли человек обязан двум изобретениям XX века – вакцинации и антибиотикам. 

Ранее стало известно, что факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни.



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