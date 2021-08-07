Fitch прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на 4,1%

По данным Fitch, этому способствовало “оживление в сельском хозяйстве и рост реальной заработной платы”.

“Внедрение вакцинации [против коронавирусной инфекции COVID-19] ускорилось за последний месяц, но пока невелико – 13 доз на 100 человек, что представляет собой риск ухудшения нашего прогноза”, – указано в сообщении.

По итогам 2022 года агентство прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 3,9% в 2022 году с замедлением до 3,5% в 2023 году.

Контекст:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в прошлом году Украина потеряла лишь 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%. Кабмин Украины прогнозирует рост экономики в 5% с 2023 года.

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

В то же время Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП Украины с 3% до 3,5% в 2021 году, такой же показатель роста ожидается и в 2022 году.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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