Агентство Fitch дало прогноз инфляции в Украине на 2021 и 2022 год

В Fitch отметили, что инфляция резко выросла до 9,5% в июне 2021 года с 5% в декабре 2020 года из-за временных факторов предложения.

“Но базовая инфляция также увеличилась до 7,3%. Мы прогнозируем, что инфляция останется высокой на уровне 9,2% в конце 2021 года (с дальнейшим повышением учетной ставки до 8,5%) и снизится до 6% в конце 2022 года, что является верхней границей целевого диапазона”, – говорится в сообщении.

Также в агентстве заявили, что “смена главы НБУ в прошлом году увеличила риск ухудшения ситуации в результате более мягкой, чем предполагалось, денежно-кредитной политики”.

Контекст:

По данным Нацбанка, инфляция в Украине в 2020 году ускорилась до 5%.

В январе Нацбанк прогнозировал, что в годовом измерении инфляция в 2021 году будет на уровне 7%, в апреле ухудшил прогноз до 8%.

По данным Госстата, в июне инфляция в стране снизилась до 0,2%, в годовом измерении осталась 9,5%.

Правительство ожидает, что инфляция в Украине вернется в рамки целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт до 2023 года.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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