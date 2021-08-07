Северная Корея продолжала развивать ядерные программы в 2021 году, несмотря на санкции и ухудшение экономики – отчет ООН

В отчете группы независимых наблюдателей за санкциями комитету Совета Безопасности ООН по санкциям против Северной Кореи говорится, что Пхеньян “продолжал искать материалы и технологии для этих программ за рубежом”.

Несмотря на то, что страна сосредоточила внимание на усугублении экономических трудностей, КНДР продолжала поддерживать и развивать свои ядерные программы и программы баллистических ракет, заключили наблюдатели.

Северная Корея сократила торговлю на фоне пандемии коронавируса, нанеся этим ущерб экономике, которая находится под международными санкциями, пишет Reuters.

Заявления КНДР свидетельствуют об ухудшении гуманитарного кризиса. Из-за локдауна, введенного в связи с распространением COVID-19, торговля практически остановлена, а урожай прошлого года сильно пострадал от наводнений. Поэтому перспективы для населения Северной Кореи “плохи”, заявили наблюдатели ООН.

Контекст:

Северная Корея десятилетиями находится под санкциями. Первые ограничения на нее наложили США в 1950-х годах из-за войны на Корейском полуострове. В 1990-х санкции начали смягчать. В 1994 году США и КНДР подписали рамочное соглашение, в соответствии с которым КНДР в обмен на поставки товаров, топлива и другую помощь обязалась заморозить строительство ядерных реакторов и производство плутония, сказано в материалах Госдепа США.

Однако КНДР продолжила свою ядерную программу. С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

В октябре 2020 года Северная Корея провела парад в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии. На нем продемонстрировали новую баллистическую ракету “Хвасон-15” (имеет наибольший радиус действия из всех ракет, когда-либо испытанных в КНДР). Reuters отмечает, что новые баллистические ракеты до этого не были представлены на военных парадах с 2018 года, когда лидер КНДР Ким Чен Ын провел несколько раундов переговоров с мировыми лидерами, в том числе с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

В апреле этого года в Северной Корее закончили строительство подводкой лодки водоизмещением 3 тыс. тонн, которая способна нести баллистические ракеты.

Власти КНДР публично заявляли, что в стране нет эпидемии коронавируса, при этом они приняли строгие меры для предотвращения его распространения. В частности, там заблокированы целые города и округа, отменены крупные культурные мероприятия, запрещены поездки между провинциями.

Всемирная организация здравоохранения по состоянию на 7 августа не зафиксировала ни один случай коронавируса в КНДР. Согласно данным агентства Bloomberg, пока нет информации о старте вакцинации от коронавируса в этой стране.

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