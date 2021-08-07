 

Fitch прогнозирует сокращение госдолга Украины в 2021 году

07.08.2021, 10:24, Новости дня
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“Согласно прогнозам, в 2021 году государственный долг сократится на 3,9 п.п. до 50% ВВП (57%, включая гарантии) ниже медианного значения “B” в 67,8%. Это поддерживается сокращением дефицита, ростом номинального ВВП и повышением курса гривны по отношению к доллару США на 3%”, – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что шок из-за коронавируса “временно обратил вспять заметное сокращение государственного долга”.

Контекст:

В соответствии с государственным бюджетом Украины, предельный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,39 трлн грн.

По данным Минфина, в 2021 году Украина должна выплатить 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января 2021 года: 166,33 млрд грн – по внешним долгам и 418,8 млрд грн – по внутренним.

По состоянию на конец апреля 2021 года  совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте составил 2,534 млрд грн ($91,33 млрд в эквиваленте в иностранной валюте).

Кабмин прогнозирует сокращение госдолга Украины до менее 50% ВВП в течение 2022–2024 годов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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