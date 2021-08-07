Медики рассказали о главных моментах в лечении COVID-19

Российские медики перечислили главные моменты, важные при лечении от COVID-19. Без учета всех особенностей терапии коронавируса намного сложнее бороться с пандемией летального недуга.

Распространение коронавируса по всей планете сделало необходимый экстренно разработать препараты для его лечения и профилактики. Кроме того, важнейшую роль играет в этом правильный алгоритм действий медицинских работников и самих пациентов. Российские доктора перечислили главные моменты в устранении COVID-19. В первую очередь, как заверяет вакцинолог, главврач медцентра «Лидер Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков, необходимо пресечь возможности вируса размножаться в организме дальше.

Также важной является правильная постановка диагноза, таким образом можно защитить органы и системы от большего ущерба. Нельзя забывать и об индивидуальных особенностях состояния здоровья каждого конкретного человека.

Как отмечает иммунолог Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям и доктор медицинских наук, такой подход поможет учесть все имеющиеся у пациента заболевания, в том числе хронические. При негативных тенденциях развития заболевания, как пишет «Политэксперт», они могли бы перевести вирус в активную фазу.