Таинственный лесной житель в плаще и противогазе десять лет пугал жителей швейцарской глубинки

Толпы посетителей, многие из которых были вооружены, хлынули в этот регион, чтобы прочесать леса в поисках загадочного Призрака Моля, превратив обычно тихую сельскую местность в шумную и потенциально опасную общину.

В мире криптозоологии, паранормальных явлений и странностей часто появляются сообщения о появлении таинственных человекоподобных фигур, которые не поддаются логическому объяснению и которых практически невозможно отнести к какой-то определенной категории.

К подобным загадочным сущностям можно отнести, к примеру, Джека-Попрыгуна или Безумного газовщика, которые обитали где-то на грани реального мира, массового психоза и галлюцинаций.

В современности самым примечательным существом такого рода вероятно является так называемый "Ле-Лойон", который появился в Швейцарии и на протяжении около десяти лет терроризировать регион, порождая множество диких теорий, прежде чем исчез так же загадочно, как и появился.

Первые истории о нем появились в 2003 году, когда все больше человек стали сообщать о странной фигуре, которая бродит по лесам неподалеку от города Моль на западе Швейцарии.

Фигура описывалась как человек очень высокого роста, не менее 2 метров, одетый в темный комбинезон, тяжелые ботинки и длинную зеленоватую камуфляжную накидку, а самое странное – во всех сообщениях указывалось, что его лицо полностью закрыто устаревшим противогазом – маской с выпуклыми стеклами и большой трубкой. Иногда описывалось, что на голове у человека была темная кепка.

По общему мнению, видеть этого человек было очень нервирующе, а некоторые даже откровенно называли его кошмарной и очень жуткой вещью, которую было очень непривычно наблюдать в обычно приятных и мирных лесах этого района. Вскоре местные жители дали ему прозвище "Ле-Лойон" и "Призрак Моля".

Несмотря на его устрашающий и потусторонний вид, Ле Лойон никогда не описывался как агрессивный или опасный для людей. Более того, во всех случаях наблюдения его видели совершенно случайно просто идущим куда-то в стороне по лесной тропинке. А в тех немногих случаях, когда он замечал смотрящих на него людей, он либо просто равнодушно смотрел на них, либо реагировал с удивлением, как это было в случае от одной женщины, которая наткнулась на него, собирая цветы на лугу.

Она описала, что при виде ее "гигант" явно очень удивился и даже испугался, а потом поспешил скрыться в дебрях леса:

"Было дождливое воскресенье. На нем была кепка, темный плащ и противогаз спереди. Что могло происходить в его голове? Не знаю, но это было незабываемо – и неприятно. Надеюсь, я больше не столкнусь с ним". – рассказывала очевидица.

Несмотря на кажущийся добродушный характер сущности, многие очевидцы описывали, что при виде Ле-Лойона их охватывало гнетущее и парализующее ощущение сильного страха и угрозы, а некоторые даже утверждали, что эта таинственная сущность обладала сверхъестественными способностями, своего рода негативной силой, которую она излучала.

Когда наблюдений стало очень много, местные жители окончательно перепугались, они перестали выходить из домов с наступлением темноты. Но это не помогало, они все равно продолжали видеть Ле-Лойона, а их дети почти каждый день прибегали из школы с рассказами о том, как они шли возле леса и видели там шагающего "Призрака Моля".

Один фермер рассказал журналистам, что местные семьи полностью прекратили ходить в лес и что никто здесь не находит эту ситуацию нелепой или смешной, так сильно они напуганы.

В конце концов власти обратили на это внимание и начали регулярно проверять леса в поисках загадочного бродяги, не обязательно для того, чтобы арестовать его, но для допроса. Один муниципальный чиновник говорил об этом:

"Ситуация деликатная, потому что мы в принципе ничего не имеем против этого человека. Но поскольку он вызывает все эти страхи, мы собираемся провести собрание, чтобы посмотреть, сможем ли мы найти способ найти его и отговорить его вести себя так, как он ведет".

Однако, несмотря на многочисленные лесные проверки и поиски там предполагаемого убежища Ле Лойона, никаких доказательств существования потусторонней фигуры найти не удалось. Действительно, Ле Лойон, похоже, вообще не оставлял после себя никаких следов, некоторые даже утверждали, что он физически способен ходить без оставления отпечатков обуви на земле, и не было никаких его фотографий, несмотря на множество наблюдений.

Шел год за годом и Ле Лойона продолжали видеть в окрестностях Моля. И наконец в 2013 году была сделана первая его фотография. Очень нечеткая и со спины, но все-таки. Автор снимка так рассказывал о подробностях его встречи:

"Я встретил его у болота. Я подошел и был метрах в десяти от него. На нем была военная накидка, ботинки и армейский противогаз – я считаю, что там был устаревший антикварный образец. Его рост превышал 190 см. Он посмотрел на меня, затем повернулся ко мне спиной и тихо ушел.

Он – или она, кстати, – не был агрессивен. Но если бы я был один, я бы подошел к нему и сказал, что он пугает наших детей. За исключением того, что я был тогда со своим ребенком, который испугался, и мне пришлось его успокаивать. Так что я просто оставался осторожным и сфотографировал на телефон, когда он уходил. Мало ли, может он сумасшедший".

Фотография будет опубликована в швейцарско-французском новостном агентстве Le Matin, и сразу вызвала настоящий переполох. Далее это изображение было во всех новостях, и Ле Лойон, который до этого был лишь малоизвестным местным феноменом и существовал почти на уровне Бабайки – страшилки для детей, теперь был вброшен в национальное сознание.

Толпы посетителей, многие из которых были вооружены, хлынули в этот регион, чтобы прочесать леса в поисках загадочного Призрака Моля, превратив обычно тихую сельскую местность в шумную и потенциально опасную общину.

Вскоре после этого Ле Лойон исчез навсегда. Не было больше никаких новых наблюдений или встреч, его просто не было. Было много предположений, что он, возможно, был действительно убит охотниками, но никто не знал наверняка, пока один турист не нашел противогаз, плащ и комбинезон Ле Лойона, аккуратно сложенные вдоль тропы, которую он, как известно, часто посещал. вместе с загадочной запиской.

В записке было написано, что вся эта шумиха в прессе и люди, которые пытались его найти, привлекли слишком много нежелательного внимания к его лесу, заставили его отказаться от своего образа жизни и вынудили отказаться от прогулок, которые он называл "настоящей терапией счастья".

Как ни странно, в записке также упоминались работы Леопольда фон Захер-Мазоха, который много писал о мазохизме, так что далее пошли разговоры о том, что человек в противогазе был просто странным секс-фетишистом.

Поскольку это также было очень похоже на предсмертную записку, было много разговоров о том, что Ле Лойон покончил с собой. Но никто не знает наверняка, потому что его больше никогда не видели и ни одно тело не было найдено в этом лесу.