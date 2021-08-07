Почему некоторые люди не в состоянии распознавать собственное отражение в зеркале

Человеческое сознание — одно из самых удивительных творений природы. Ложные болезни и неожиданные исцеления, вещие сны и различные обманы зрения — это лишь немногие примеры игры человеческого разума.

А недавно австралийскими нейрофизиологами было обнаружено еще одно необычное состояние мозга.

Оказывается, некоторые люди не в состоянии распознавать собственное отражение в зеркале.

Они наблюдают при этом совершенно иные картины, видят других людей или… вообще ничего!

Выяснилось, что такой феномен вызван нарушениями в определенных отделах коры головного мозга.

«До настоящего времени подобные видения у людей расценивались как галлюцинации на психиатрическом уровне, без каких бы то ни было неврологических причин», — поясняет загадочное явление доктор Брин.

На основе двух социологических исследований ученые сделали вывод, что имеются два главных фактора, способствующие возникновению таких видений.

Во-первых, анализ полученной визуальной информации нарушается из-за повреждений перцептивных (относящихся к восприятию) участков мозга. И в результате сознание производит несуществующие «картинки» — видения в зеркалах и призраков (приведений, чертей) наяву.

Во-вторых, у некоторых пациентов были выявлен и другой фактор: сбой на уровне передачи нервных импульсов и нарушение зеркального сопоставления трехмерных картин из окружающего пространства.

Вот почему некоторые люди не способны распознавать себя в зеркале. При этом они, как правило, не имеют никаких проблем с распознаванием других лиц и обычно могут сообщить, кто им знаком, а кто нет.

Они воспринимают визуальную картину в зеркале на уровне ума, но не могут ее интегрировать с физическим миром.

Иными словами, понимают, что что-то наблюдают в зеркале, но на уровне мозга не могут сопоставить видимое изображение со своим собственным телом в реальном пространстве, поэтому и отражение в зеркале «выпадает».

Дело в том, что наше восприятие окружающего мира основано на том, что полученные визуальные изображения проходят обработку в мозгу путем их сравнения по форме и цвету с чем-то знакомым или аналогичным из окружающего мира. Только после этой обработки мы ассоциируем то, что увидели. Этот процесс достаточно быстр и занимает ничтожные доли секунды.

Зеркальные изображения – это трехмерное отражение нашего пространства, а фотографии – двухмерное. Как сообщили исследователи, у некоторых пациентов нарушения были более значительными и касались проблем с восприятием любых визуальных изображений – двухмерных, трехмерных реальных и трехмерных зеркальных.

«Я предсказываю, что мы найдем проблему данной патологии в правом полушарии мозга, которое ответственно за решение перцептивных задач и за распознавание лиц. А также в лобной доле, которая является ответственной за процессы рассуждений», — предполагает доктор Брин.

Интересно, что в искусстве индийской медитации присутствует техника, которая позволяет искусственно достигнуть состояний, которые наблюдают в зеркале пациенты с нарушениями мозговых функций.

Индийские йоги называют ее «встречей с бессознательным». Чтобы войти в транс, нужно сконцентрировать свое восприятие на одной «картинке» – отражении в зеркале. Путем длительных тренировок йогам удается сидеть так подолгу (более 40 минут) и при этом не моргать глазами.

Как они сами описывают это состояние, наблюдаемые картины собственного отражения постепенно начинают меняться. Появляются разные лица (маски), иногда совсем чужие, но все они, как считают мастера этой техники, принадлежат хозяину. При доведении подобной методики до совершенства мастеру удается достичь такого состояния, при котором удается вообще ничего не увидеть в зеркале (никакого отражения).

Подобное явление йоги называют «осознанием собственной сущности».

Если сопоставить эту технику медитации с исследованиями, проведенными австралийскими нейрофизиологами, можно быстрее выявить зоны мозга, которые подвергаются «сбою». Для этого нужно отследить изменения мозговой активности мастера медитации, когда он осуществляет технику всматривания в зеркало, и «засечь» области мозга, которые прекратят активность при достижении йогом состояния «осознания собственной сущности».